Ексмодель Ктиторчука Наталія Ворона про підозрюваного в розбещенні малолітніх: багато хто воліє мовчати

Президентка громадської організації "Красуні Закарпаття" та ексмодель Наталія Ворона прокоментувала OBOZREVATEL новину про затримання відомого фотографа Олександра Ктиторчука, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх дівчат.

Ексмодель також брала участь в одній із фотосесій Ктиторчука під назвою "Бережіть почуття", у якій Оля Полякова, Ольга Сумська, Наталія Ворона та інші відомі жінки знімалися разом зі своїми дітьми.

Сама Ворона зазначає, що зйомку пам'ятає добре, адже тоді вперше показала громаді свого молодшого сина, якому тоді було всього кілька місяців. Крім того, вона зазначила, що знає Ктиторчука вже понад 20 років. За її словами, проєкт "Бережіть почуття" зробили настільки красиво, що ситуація, яка сьогодні склалася навколо фотографа, стала для неї шоком.

Наталія Ворона із сином у проєкті Ктиторчука "Бережіть почуття" www.aktstudio.com.ua

"Щодо ситуації з дівчатками, то потрібно запитати: що робили вони без супроводу дорослих у відомого фотографа? Для мене це нонсенс. Я працюю з моделями, тому для мене найсуворішим є етап співбесіди з батьками, щоб розуміти, які в нас спільні цілі", – зазначила Ворона.

Крім того, ексмодель повідомила, що багато дівчат навіть не розповідає про такі інциденти, вважаючи за краще мовчати. Однак сам фотограф, за словами Ворони, не розумів своєї відповідальності в роботі з неповнолітніми.

"Головна проблема Олександра в тому, що він допустив цю ситуацію. Людина повинна розуміти свою відповідальність, розуміти, що перед ним – дитина. Тим більше, що ці фото викладати куди-небудь без батьків не можна. Про що думав чоловік, якому вже за 50 років, незрозуміло. Хоча й батькам варто замислитися про моральне виховання своїх дітей", – поділилася Наталія Ворона.

Нагадаємо, що у фотосесіях Ктиторчука брали участь такі зірки українського шоу-бізнесу, як Надія Мейхер-Грановська, Оля Полякова з дочкою, Світлана Лобода, Ольга Горбачова, Наталя Могилевська та інші. Крім того, фотограф працював також і в стилі ню. Детальніше про ситуацію, що склалася навколо Ктиторчука та в чому його звинувачують, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.