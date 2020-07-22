Учасниця "Дому-2" втекла з проєкту і поскаржилася на насильство

Ексучасниця скандального російського реаліті "Дом-2", модель з Челябінська Ірина Наумі поскаржилася на насильство на проекті.

Так, за словами 23-річної дівчини, її силою утримували на шоу, а при спробі покинути місце зйомок – побили. Про це повідомляє видання Znak.com.

Наумі повідомила, що вирішила піти з "Дому-2" після того, як її поселили в один будиночок з хлопцем – іншим учасником шоу Павлом Бабичем і замкнули там на ніч. У наляканому стані вона виламала вікно і вибралася з приміщення, після чого викликала таксі. Однак на вулиці Наумі затримало вісім співробітників, які "порвали куртку, штовхали та тягали її за волосся".

Учасниця "Дому-2" поскаржилася на насильство на проєкті (Instagram Ірини Наумі)

"Вісім чоловіків, як м'ячик, кидають тебе з рук в руки. Мені порвали куртку, мене штовхали, били, тягали за волосся. Це фізичне насильство, воно ні в якій мірі не повинно бути застосовано. В першу чергу я дівчина, і до мене чоловік застосовував фізичну силу", – підкреслила колишня учасниця шоу.

Наумі зазначила, що її відпустили, тільки коли зрозуміли, що вона викликала поліцію. Після чого дівчина написала заяву з вимогою відкрити кримінальну справу, але отримала відмову. Зараз же вона звернулася до депутата Держдуми РФ Володимиру Бурматова, який вже звернувся в прокуратуру з вимогою перевірити дії поліції та розібратися в конфлікті на знімальному майданчику.

Ірина Наумі поскаржилася на насильство на шоу "Дом-2" (Instagram Ірини Наумі)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасник "Дом-2" Ілля Яббаров відзначився різкою заявою про жінок. Так, за словами зірки, їхнє покликання – "готувати, прибирати та народжувати дітей". Яббаров зазначив, що це все, на що здатні жінки. А світом, на його думку, повинен правити чоловік.