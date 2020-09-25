Учасниця американського реаліті-шоу про схуднення померла в 41 рік

Учасниця американського реаліті-шоу про схуднення "Я важу 600 фунтів" Коліеза МакМілліан померла у віці 41 року.

Про це повідомляє видання TMZ з посиланням на рідних жінки. За словами сім'ї, Коліеза померла в лікарні недалеко від будинку 22 вересня. Причина смерті поки невідома. Однак жінка страждала від проблем зі здоров'ям після операції зі зниження ваги.

Коліеза МакМілліан. скріншот з відео

Для операції зі зниження ваги вона звернулася до медустанови штату Техас. Згодом у неї почалися ускладнення, в результаті яких американку довелося підключити до апаратів штучного життєзабезпечення. Жінка перебувала в критичному стані.

Коліеза МакМілліан з друзями. usmagazine.com

Коліеза МакМілліан брала участь у восьмому сезоні телешоу в березні цього року. На момент зйомок вона важила близько 291 кг. Мати чотирьох доньок розповідала, що зважилася на участь в реаліті для того, щоб зламати звичку заїдати проблеми та повернути собі нормальне життя.

Коліеза МакМілліан. скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер ведучий британської телемовлення корпорації "Бі-бі-сі", який змінив стать, Ітан-Джеймс Осборн. Йому було 45 років.