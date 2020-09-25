Учасниця американського реаліті-шоу про схуднення померла в 41 рік

Учасниця американського реаліті-шоу про схуднення "Я важу 600 фунтів" Коліеза МакМілліан померла у віці 41 року.

Про це повідомляє видання TMZ з посиланням на рідних жінки. За словами сім'ї, Коліеза померла в лікарні недалеко від будинку 22 вересня. Причина смерті поки невідома. Однак жінка страждала від проблем зі здоров'ям після операції зі зниження ваги.

Для операції зі зниження ваги вона звернулася до медустанови штату Техас. Згодом у неї почалися ускладнення, в результаті яких американку довелося підключити до апаратів штучного життєзабезпечення. Жінка перебувала в критичному стані.

Коліеза МакМілліан брала участь у восьмому сезоні телешоу в березні цього року. На момент зйомок вона важила близько 291 кг. Мати чотирьох доньок розповідала, що зважилася на участь в реаліті для того, щоб зламати звичку заїдати проблеми та повернути собі нормальне життя.

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