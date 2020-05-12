Учасниці "Від пацанки до панянки" погрожують розправою після відходу з шоу: що сталося

Героїня популярного реаліті "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Вікторія Кошутіна розповіла, що не виходить з дому через страх розправи.

20-річна одеситка була однією з найбільш епатажних учасниць за всі сезони проекту. Після того, як Віка покинула реаліті, вона зіткнулася з хвилею хейту в мережі, більш того, дівчині почали погрожувати, повідомила виданню OBOZREVATEL пресслужба каналу.

Вікторія Кошутіна Пресслужба Нового каналу

"Я часто отримую образи на свою адресу. Але з ними можу миритися. Просто відповідаю: "Гаразд, це твоя думка". І така байдужість ще більше дратує людей. Але потім якісь незрозумілі люди почали погрожувати мені – писати, що я мерзота, бажати смерті", – поділилася переживаннями "пацанка ".

Одеситка також розповіла – їй загрожують, що знайдуть, де б не була – в Одесі чи Києві. Через це вона боїться виходити з дому.

Вікторія Кошутіна Пресслужба Нового каналу

Кошутіна також звернулася до шанувальників і попросила не втручатися в їхнє з іншими учасницями особисте життя.

"Одна справа обговорювати наші дії в Школі леді, і зовсім інша – погрожувати або ображати", – підсумувала Вікторія.

Вікторія Кошутіна Пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-учасниця проекту "Від пацанки до панянки" Вікторія Кошутіна хотіла накласти на себе руки після того, як покинула реаліті.

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