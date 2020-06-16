Учасниці "Міс Всесвіт" ампутували ногу: як виглядала дівчина до операції. Фото

Крістіна Долматова люди 13:50, 16.06.2020

Учасниці конкурсу краси "Міс Всесвіт", колумбійці Даніеллі Альварес ампутували ліву ногу через ішемію, що виникла в результаті видалення пухлини в животі.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як модель виглядала до операції.

Instagram Даніелли Альварес
Instagram Даніелли Альварес
Instagram Даніелли Альварес
Instagram Даніелли Альварес
Instagram Даніелли Альварес

Даніелла Альварес у 2011 році стала володаркою почесного титулу "Міс Колумбія", а у 2012-му представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт". Зараз вона популярний блогер, за її сторінкою в Instagram стежать понад 1,9 млн людей. Дівчина раніше часто тішила підписників фото в бікіні та публікувала відео з запальними танцями.

Instagram Даніелли Альварес
Instagram Даніелли Альварес
Instagram Даніелли Альварес

Зазначимо: у своїх соцмережах дівчина розповіла, що в майбутньому вона планує встановити протез. А також буде продовжувати тішити шанувальників веселими роликами й красивими фото.

Instagram Даніелли Альварес
Instagram Даніелли Альварес
Instagram Даніелли Альварес

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця конкурсу краси "Міс Всесвіт", колумбійка Даніелла Альварес показала фото після ампутації ноги.

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