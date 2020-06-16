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Учасниці "Міс Всесвіт" ампутували ногу: як виглядала дівчина до операції. Фото

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
люди
4,1 т.
Учасниці 'Міс Всесвіт' ампутували ногу: як виглядала дівчина до операції. Фото

Учасниці конкурсу краси "Міс Всесвіт", колумбійці Даніеллі Альварес ампутували ліву ногу через ішемію, що виникла в результаті видалення пухлини в животі.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як модель виглядала до операції.

Учасниці "Міс Всесвіт" ампутували ногу: як виглядала дівчина до операції. Фото

Учасниці "Міс Всесвіт" ампутували ногу: як виглядала дівчина до операції. Фото

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Даніелла Альварес у 2011 році стала володаркою почесного титулу "Міс Колумбія", а у 2012-му представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт". Зараз вона популярний блогер, за її сторінкою в Instagram стежать понад 1,9 млн людей. Дівчина раніше часто тішила підписників фото в бікіні та публікувала відео з запальними танцями.

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Зазначимо: у своїх соцмережах дівчина розповіла, що в майбутньому вона планує встановити протез. А також буде продовжувати тішити шанувальників веселими роликами й красивими фото.

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Instagram Даніелли Альварес

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця конкурсу краси "Міс Всесвіт", колумбійка Даніелла Альварес показала фото після ампутації ноги.

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