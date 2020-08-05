Учасників The Killers звинуватили в сексуальних домаганнях до п'яної дівчини

Учасників американської рок-групи The Killers звинуватили в тому, що вони по черзі ґвалтували п'яну дівчину.

Про це розповіла в своєму Twitter-акаунті звукорежисерка Чез Шеррі, яка працювала з колективом більше десяти років тому, повідомляє The Guardian.

За словами жінки, під час концерту в Мілуокі (США) вона почула, як один з організаторів по рації говорив музикантам, що в гримерці їх чекає дівчина, до якої вони можуть зайти по черзі. Шеррі також стверджує, що пізніше артисти обмінювалися враженнями про контакт з нею.

The Killers Radio X

Після закінчення концерту охоронець майданчика заявив, що гола і п'яна дівчина залишилася лежати в гримерці. Проте проведене розслідування показало, що музиканти не домагалися її. Люди, які працювали на майданчику, спростували інформацію про те, що бачили в гримерці п'яну оголену дівчину.

Ймовірна жертва, що потрапила після концерту за куліси, також заперечила факт насильства. При цьому розслідування показало, що учасники The Killers справді дозволяли собі грубі і сексистські коментарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська фотомодель Дар'я Фісун звинуватила в зґвалтуванні та написала заяву в поліцію на відомого 56-річного російського фотографа Сергія Берменьєва.