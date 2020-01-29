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29 січня • оновлено в 17:31
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"Це неймовірно!" Учасники "Танців з зірками" позували оголеними під водоспадом. Фото

1.4т
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У мережі з'явилися гарячі знімки учасників шоу "Танці з зірками" Дмитра Жука і Яни Жук-Цибульської з відпочинку на Балі.

Так, на них пара позувала біля водоспаду, пристрасно обіймаючись і цілуючись. Дівчина була одягнена у відвертий купальник, а хлопець – оголив торс. Відповідні фото були опубліковані на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

Яна Жук-Цибульська та Дмитро Жук

Яна Жук-Цибульська та Дмитро Жук

Фото: instagram/tanci1plus1

"Учасники "Танців з зірками" насолоджуються романтичним відпочинком на Балі. Гортай і дивись пристрасні фото танцівників біля водоспаду", – підписали публікацію.

Дмитро Жук і Яна Жук-Цибульська

Дмитро Жук і Яна Жук-Цибульська

Фото: instagram/tanci1plus1

Яна Жук-Цибульська та Дмитро Жук

Яна Жук-Цибульська та Дмитро Жук

Фото: instagram/tanci1plus1

Дмитро Жук і Яна Жук-Цибульська

Дмитро Жук і Яна Жук-Цибульська

Фото: instagram/tanci1plus1

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Зазначимо, що користувачі мережі прийшли в захват від фото Дмитра та Яни. Вони засипали пару компліментами.

"Це неймовірно", "Яка краса", "Вау, класні фото", "Дуже і дуже.." – написали люди.

"Це неймовірно!" Учасники "Танців з зірками" позували оголеними під водоспадом. Фото
"Це неймовірно!" Учасники "Танців з зірками" позували оголеними під водоспадом. Фото
"Це неймовірно!" Учасники "Танців з зірками" позували оголеними під водоспадом. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін поділився інтимним кадром з коханою Дашею Квіткова.

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Автор
Крістіна Долматова
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