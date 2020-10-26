Учасники "Танці з зірками" поскандалили із суддями в прямому ефірі: дві пари могли покинути шоу

У дев'ятому ефірі шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" одразу кілька учасників влаштували словесні перепалки з членами журі. Так, Надія Мейхер різко відреагувала на критику з боку Катерини Кухар, а Сергій Танчинець розлютив Влада Яму.

Цікаво, що обидві пари (Надія Мейхер і Кирило Васюк, а також Сергій Танчинець і Яна Цибульська) унаслідок виявилися претендентами на виліт з проєкту. Інциденти трапилися в прямому ефірі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Читайте всі подробиці дев'ятого випуску "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

У дев'ятому випуску "Танців з зірками" учасники демонстрували номери разом із "випускниками" попередніх сезонів. Мейхер та Васюк танцювали з Даніелем Салемом пасодобль, а Танчинець і Цибульська показали запальний ф'южн із Мішель Андраде.

Надія Мейхер різко відповіла Кухар на критику. Cкриншот відео (YouTube)

Унаслідок члени журі висловили їм свої зауваження, на що зірки відреагували досить різко. Надія вступила в словесну перепалку з Катериною Кухар, якій не сподобалася міміка співачки під час виступу. Також вона відповіла і на зауваження Влада Ями.

"Я не розумію, Катю, що ти маєш на увазі під "ротовою мімікою". Коли людина танцює, вона не просто зціплює зуби, я так не можу. У тебе така "ротова міміка" в кожному ефірі, що мені ще рости і рости", – висловилася Мейхер, натякаючи, що Кухар занадто часто висловлює своє невдоволення в шоу.

"І, можливо, десь у мене буває багато класичних рухів руками, однак я їх робила там, де це було потрібно", – вказала Надія Владу Ямі.

Зі свого боку Сергій Танчинець розлютив Яму тим, що не прислухався до його зауважень і, перебивши суддю, сказав "все там було добре". У підсумку хореограф відмовився далі коментувати виступ Танчинця.

Танчинець різко відповів Ямі. Cкриншот відео (YouTube)

"Коли учасники починають оцінювати самі себе і сперечатися – я пас. Ти вже другий сьогодні", – різко відреагував Влад Яма.

Як виступали Надія Мейхер, Кирило Васюк і Даніель Салем: відео

Як виступали Сергій Танчинець, Яна Цибульська і Мішель Андраде: відео

Відзначимо, після словесної перепалки з членами журі, пари Васюк-Мейхер і Танчинець-Цибульська потрапили в номінацію на виліт. Вони повинні були боротися за право залишитися на проєкті, продемонструвавши "танці за життя". Однак їх врятувала ще одна учасниця програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Дар'я Птерожицька, яка виступала на шоу "Танці з зірками" разом з Ігорем Гелуненком, самостійно прийняла рішення покинути проєкт.