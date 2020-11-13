Учасники шоу "Холостячка" відверто розповіли про складнощі на проєкті

Учасники романтичного реаліті "Холостячка" на СТБ – Андрій Рибак, Назар Дзівульський і Олександр Еллерт розповіли, що для них є найскладнішим на проєкті.

У кожного з них свої страхи та переживання. Про це претенденти на серце головної "Холостячки" України Ксенії Мішиної повідомили ексклюзивно для OBOZREVATEL.

Андрій Рибак

"Атмосфера конкуренції. Вона на проєкті занадто напружена. До однієї дівчини, яка тобі подобається, залицяються відразу кілька хлопців. Якщо в звичайному житті на побаченнях ти просто намагаєшся добре провести час із людиною, то в реаліті все зводиться до змагань. Ти відчуваєш, що на тебе тиснуть конкуренти. Дуже складно забути про ці відчутті, коли сьогодні з Ксенією зустрічаєшся ти, а завтра – вже хтось інший. Через переживання робиш помилки, поводишся дивно. Ксюша може це сприйняти як невпевненість або нервозність. А насправді ти просто намагаєшся мати вигляд краще, ніж інші хлопці".

Андрій Рибак sydney.in.ua

Назар Дзівульський

"Перебувати в будинку, де немає зв'язку і можливості працювати. Адже робота й самореалізація для мене відіграють дуже важливу роль. Також відстань із рідними й друзями, яких мені не вистачає".

Назар Дзівульський nv.ua

Олександр Еллерт

"Показувати свої почуття перед камерами і перебувати в умовах конкуренції. До проєкту мені здавалося, що все буде набагато легше".

Олександр Еллерт Телеканал СТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали конфуз з "холостячкою" Мішиною під час "зґвалтування".