Учасники Нацвідбору здивували яскравим відео в День Києва: за що музиканти люблять столицю

До дня Києва, який традиційно відзначається в останню неділю травня, учасники Національного відбору на Євробачення-2020 року, український гурт [O] презентував кліп "Києве мій".

Яскраве відео підкорило шанувальників колективу. Цікаво, що до зйомок нового кліпу гурт долучив киян. Відео опубліковано на YouTube-каналі [O] (дивіться ролик в кінці новини).

Гурт [O] – ​​"Києве мій" Пресслужба

Таким чином гурт показав улюблені місця в Києві, пов'язані з особливими спогадами. Кліп створено за підтримки команди DRONARIUM, яка надала і зняла спеціально для кліпу кращі кадри Києва з дрона.

"Наш кліп "Києве мій" ми даруємо місту, в якому здійснюються наші мрії. Київ – це місто, яке зліпило із кожного з нас людину, музиканта, особистість. Ми вирішили висловити свій "салют" Києву і людям, які тут живуть. У теплу пору року тут просто рай, хто живе, той знає. Особливо в пору фестивалів. А заради цього можна і зиму, і карантин потерпіти! " – поділилися враженнями музиканти гурту [O].

Гурт [O] Open.ua

Режисерами відео стали кияни, а змонтували його музикант Іван Дорн і бас-гітарист гурту [О] Єгор Гавриленко.

Кожен учасник гурту: Ольга Чернишова (фронтвумен), Олександр Каспров (саунд-продюсер), Єгор Гавриленко (бас-гітарист), приїхав до Києва вчитися, працювати, здійснювати свої мрії. Всі пісні гурту написані в Києві. За словами музикантів, їм не вистачало лише пісні про саме місто.

Ольга Чернишова, фронтвумен [O] Пресслужба

Гурт також розповів про вихід нового альбому, до складу якого увійшли такі треки:

"Києве мій" – це словосполучення вже давно стало рідним, і нам (музикантам колективу – Ред.) теж. Ця пісня – наша ода літнім вечорам столиці. Гуляйте під неї по місту і танцюйте на вечірках.

"Там, куди я йду" – пісня про мрію, про передчуття свого призначення, свого особливого шляху.

"Золота пора" – пісня, в яку ми вклали наші афірмації на випадок непростої хвилини, але і в щасливі теж знадобляться!

Ремікс на пісню "Там, куди я йду" написаний нашим давнім другом P. Pat – це ще один позитивний танцювальний трек на всі випадки життя!

Єгор Гавриленко, бас-гітарист [O] Пресслужба

Олександр Каспров, саунд-продюсер [O] Пресслужба

Також учасники [O] дали поради своїм слухачам, які їм самим допомагають завжди бути на позитивній хвилі:

Замість сліз – танцюй! Фізична активність змінює якість думок вже на 10-й хвилині. Це ефективний спосіб переключитися, якщо ви застрягли в якійсь емоції або ситуації.

Відпусти минуле, не шкодуй ні про що. Всі ми чули ці слова, але їх треба втілити самому. Робити це регулярно і наполегливо. Ми з вами!

Поглянь навколо – ти не один! Навіть вчені вже довели, що основа щастя людини – це глибокі близькі стосунки. Ми теж над цим працюємо.

Дякуй за все!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер української столиці Віталій Кличко показав оригінальне відеопривітання з прийдешнім Днем Києва, який відзначатимуть вже у неділю, 31 травня. На ролику для киян "заспівали" пам'ятники.

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