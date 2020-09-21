Учасник "Танців з зірками" здивував пристрасним поцілунком на паркеті: в мережі – хвиля критики
Учасник проєкту "Танці з зірками", спортсмен і колишній герой шоу "Холостяк" Сергій Мельник відверто поцілував свою партнерку Аделіну Делі, чим спровокував ажіотаж у мережі.
Так, пікантна витівка Мельника, на думку багатьох глядачів, була абсолютно недоречною під час номера. Особливо тоді, коли сам танець учасника не був технічно сильним. Відео виступу опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).
Читайте всі подробиці четвертого ефіру "Танців з зірками".
Аделіна Делі і Сергій Мельник на паркеті виконали пристрасну румбу під саундтрек фільму "50 відтінків сірого". Разом із парою на паркеті з'явилися ще дві дівчини: Даша Ульянова, яка стала переможницею проєкту "Холостяк" у 2020 році, а також Олена Головань – фіналістка "Холостяка" в 2015 році (тоді головним героєм сезону і був Сергій Мельник).
У кінці танцю Мельник поцілував свою партнерку по проєкту, а пізніше отримав ляпас просто на паркеті від Олени Головань.
Багато користувачів мережі не оцінили таку відвертість під час прямого ефіру телешоу, а також порадили Сергієві зосередитися на танці й техніці рухів, а не на поданні.
Читайте також про те, як під час четвертого ефіру осоромився Олег Винник.
"Якийсь стриптиз, еротичний танець – але не румба. За що такі високі оцінки?" – обурилися користувачі.
"Поцілунок і ляпас були зайвими, танцю я там не побачила", – додали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час четвертого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер та її партнер Кирило Васюк захопили глядачів пристрасним танго й отримали рекордну оцінку – 40 балів від суддів.