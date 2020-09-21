Учасник "Танців з зірками" здивував пристрасним поцілунком на паркеті: в мережі – хвиля критики

Учасник проєкту "Танці з зірками", спортсмен і колишній герой шоу "Холостяк" Сергій Мельник відверто поцілував свою партнерку Аделіну Делі, чим спровокував ажіотаж у мережі.

Так, пікантна витівка Мельника, на думку багатьох глядачів, була абсолютно недоречною під час номера. Особливо тоді, коли сам танець учасника не був технічно сильним. Відео виступу опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Читайте всі подробиці четвертого ефіру "Танців з зірками".

Мельник відверто поцілував партнерку під час виступу. YouTube (скриншот відео)

Учасник "Танців із зірками" здивував поцілунком на паркеті. YouTube (скриншот відео)

Аделіна Делі і Сергій Мельник на паркеті виконали пристрасну румбу під саундтрек фільму "50 відтінків сірого". Разом із парою на паркеті з'явилися ще дві дівчини: Даша Ульянова, яка стала переможницею проєкту "Холостяк" у 2020 році, а також Олена Головань – фіналістка "Холостяка" в 2015 році (тоді головним героєм сезону і був Сергій Мельник).

Учасники "Танців із зірками" відверто поцілувалися на сцені. YouTube (скриншот відео)

У кінці танцю Мельник поцілував свою партнерку по проєкту, а пізніше отримав ляпас просто на паркеті від Олени Головань.

Мельник отримав ляпас на паркеті шоу "Танці з зірками". YouTube (скриншот відео)

Багато користувачів мережі не оцінили таку відвертість під час прямого ефіру телешоу, а також порадили Сергієві зосередитися на танці й техніці рухів, а не на поданні.

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"Якийсь стриптиз, еротичний танець – але не румба. За що такі високі оцінки?" – обурилися користувачі.

"Поцілунок і ляпас були зайвими, танцю я там не побачила", – додали інші.

Користувачі мережі розкритикували Сергія Мельника. YouTube (скриншот коментарів)

Сергія Мельника розкритикували за виступ на "Танцях із зірками". YouTube (скриншот коментарів)

Учасника "Танці з зірками" розкритикували за поцілунок із партнеркою. YouTube (скриншот коментарів)

Мельник нарвався на критику через поцілунок із партнеркою. YouTube (скриншот коментарів)

Мельника розкритикували за "слабкий" танець. YouTube (скриншот коментарів)

Учасник "Танців із зірками" нарвався на критику в мережі. YouTube (скриншот коментарів)

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час четвертого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер та її партнер Кирило Васюк захопили глядачів пристрасним танго й отримали рекордну оцінку – 40 балів від суддів.