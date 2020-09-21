Учасник "Танців з зірками" здивував пристрасним поцілунком на паркеті: в мережі – хвиля критики

Учасник проекту "Танці з зірками", спортсмен і колишній герой шоу "Холостяк" Сергій Мельник відверто поцілував свою партнерку Аделіну Делі, чим спровокував ажіотаж в мережі.

Так, пікантна витівка Мельника, на думку багатьох глядачів, була абсолютно недоречною під час номера. Особливо в тому випадку, коли сам танець учасника не був технічно сильним. Відео виступу опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

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Аделіна Делі і Сергій Мельник на паркеті виконали пристрасну румбу під саундтрек фільму "50 відтінків сірого". Разом з парою на паркеті з'явилися ще дві дівчини: Даша Ульянова, яка стала переможницею проекту "Холостяк" в 2020 році, а також Олена Головань – фіналістка "Холостяка" в 2015 році (тоді головним героєм сезону і був Сергій Мельник).

В кінці танцю Мельник поцілував свою партнерку по проекту, а пізніше отримав ляпас прямо на паркеті від Олени Головань.

Багато користувачів мережі не оцінили таку відвертість під час прямого ефіру телешоу, а також порадили Сергієві зосередитися на танці і техніці рухів, а не на поданні.

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"Якийсь стриптиз, еротичний танець – але не румба. За що такі високі оцінки?" – обурилися користувачі.

"Поцілунок і ляпас були зайвими, танцю я там не побачила", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час четвертого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і її партнер Кирило Васюк захопили глядачів пристрасним танго і отримали рекордну оцінку – 40 балів від суддів.