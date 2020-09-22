Учасник "Танців з зірками" Цимбалюк про перший шлюб: я зрозумів, що це того не варте

Український актор, учасник шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк зізнався, що був одружений. Його перший шлюб тривав два роки.

В ефірі програми "Зірковий шлях" 30-річний секс-символ українського кіно розповів, що тільки нещодавно зрозумів, що таке любов. Нагадаємо, в прямому ефірі танцювального проєкту артист освідчився своїй коханій Тіні (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На той момент здавалося, що це дуже важливо. Минув час – і я зрозумів, що це того не варте", – поділився Цимбалюк.

Цимбалюк зробив пропозицію коханій на шоу. Пресслужба 1+1

Артист відзначив, що з ексдружиною розлучився мирно, але зараз не спілкується з нею. Згодом він зустрів Тіну, яка перевернула його життя. Пара познайомилася на зйомках кліпу мультиартиста Монатіка, але кохання з першого погляду в них не відбулося.

"Вона там була гримером. Сподобалась мені, але так вийшло, що коли вона мене побачила, попросила, аби мене підготували до кадру її асистенти. А через кілька днів ми одне на одного підписалися в Instagram. Але кілька років не було ніякої реакції. Хто зробив перший крок? Я – відправив смайлик на сторіз", – розповів актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час другого прямого ефіру "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк ледь не впустив партнерку.