"Камон, подорослішайте": учасник "Танців з зірками" розпалив серед українців суперечки заявою про розлучення

Український ведучий і учасник "Танців з зірками" Володимир Остапчук, який в жовтні заявив про розрив з дружиною Оленою Войченко, почав шлюборозлучний процес.

Так, на своїй сторінці в Instagram він опублікував фото з Подільського районного суду, де розглядається справа. А також відповів на питання багатьох своїх шанувальників, які запитували у нього поради з приводу розлучення.

Олена Войченко і Володимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Несподівано, але мене після вчорашніх сторіз буквально засипали питаннями та порадами в схожій зі мною ситуації. Розлучатися чи ні, а як же діти, може потерпіти і т.д. Чужа сім'я – темний ліс. Тому порад ніяких я вам дати не можу. Це ваше життя, ваш шлях і ваші рішення. Єдине, що потрібно пам'ятати завжди – життя дане лише раз, в цьому і його принадність. Більше такого не буде ніколи. Тому живіть тут і зараз", – написав Остапчук.

Володимир Остапчук Фото: instagram / vova_ostapchuk

Також з приводу своєї ситуації Володимир додав, що розлучення – це не "кинути дітей". Адже, за його словами, "хороший тато може жити окремо, а поганий все життя поруч".

Володимир Остапчук з дітьми Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Розлучення – це не "кинути дітей", "забути" або "бути егоїстом". Хороший тато може жити окремо, а поганий все життя поруч. Камон, подорослішайте", – підсумував шоумен.

Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на нову публікацію Остапчука. Одні написали, що він "сказав все вірно". А інші, що шоумен "шкодуватиме, що втратив таку жінку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, закрутила новий роман.

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