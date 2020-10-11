Учасник "Танців з зірками" Позитив заразився коронавірусом

Український співак, ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) захворів на коронавірус. Його партнерка Юлія Сахневич отримала негативний результат на COVID-19.

Через хворобу пара не змогла виступити на паркеті шоу під час сьомого випуску 11 жовтня через погане самопочуття. Про це оголосив у прямому ефірі каналу "1+1" Позитив зі свого будинку (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, співак розповів, що раніше під час однієї з репетицій Сахневич знепритомніла. Після цього вони здали тест на коронавірус, який виявився негативним. Через деякий час учасники знову вирішили перевіритися. Перед своїм виступом Позитив розповів, що його другий тест показав позитивний результат. Сахневич не вийшла на зв'язок, але відомо, що вона здорова.

"Шкода, що ви не побачите наш пасодобль, адже ми дуже добре підготувалися. Якщо дозволить наше здоров'я, то наступного ефіру ми покажемо цей танець онлайн", – відзначив Позитив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами шостого випуску "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник та Олена Шоптенко, а також Тарас Цимбалюк та Яна Заєць. Детальніше про те, як пройшов шостий ефір читайте за посиланням.