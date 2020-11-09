Учасник "Танці з зірками" закрутив роман з Різатдіновою: секрет розкрили в прямому ефірі

Учасник "Танців з зірками", футболіст Сергій Мельник в 11 випуску шоу зізнався, що закрутив роман з гімнасткою і фіналісткою попереднього сезону Анною Різатдіновою.

За словами закоханих, пристрасть між ними спалахнула після спільного виступу в одному з випусків "Танців", коли учасники ставили номери разом з "випускниками" проєкту. Через два тижні, Анна і Сергій в прямому ефірі каналу "1+1" підтвердили, що між ними – романтичні стосунки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Читайте всі подробиці 11 ефіру "Танців з зірками" по посиланню.

Анна Різатдінова та Сергій Мельник закрутили роман. Скріншот відео

Так, в одинадцятому випуску всі артисти виступали разом зі своїми рідними, і близькими: батьками, дітьми або коханими. Родичі Сергія Мельника не могли бути присутніми на "Танцях" в зв'язку з сімейними обставинами. Різатдінова ж охоче погодилася допомогти учаснику.

Мельник і Різатдінова підтвердили відносини. Скріншот відео

Мельник поцілувався з Різатдіновою в прямому ефірі. Скріншот відео

Мельник пояснив, що за короткий час Анна встигла стати для нього "рідною людиною". Чоловік також зазначив, що це саме та дівчина, яку він так довго шукав.

"Цю людину подарував мені проєкт. Заради неї я готовий "рвати" і йти до кінця. Після нашого першого танцю, з Анею Різатдіновою було кілька зустрічей. Мені здається, що це саме та дівчина, яку я так довго шукав. Сподіваюся, у нас вийде так, як у Комарова і Кучеренко (пара одружилася після участі в проєкті, – Ред.)", – зазначив Мельник.

На "Танцях з зірками" спалахнув роман між Мельником і Різатдіновою. Скріншот відео

"Сергію хочеться довіритися, поруч з ним можна відчути себе дівчинкою. Між нами почали зароджуватися романтичні стосунки", – додала, в свою чергу, Різатдінова.

Пара станцювала пристрасну румбу і закінчила свій виступ гарячим поцілунком. Їхній виступ оцінили в 39 балів з 40 можливих.

Мельник і Різатдінова закрутили роман. Скріншот відео

Як виступали Мельник і Різатдінова: дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одинадцятому випуску шоу "Танці з зірками" українська співачка Надія Мейхер вперше показала своїх дочок : 8-річну Анну і 5-річну Марію.