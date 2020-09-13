Учасник 'Танці з зірками' Цимбалюк розповів про свою кохану

Український актор і учасник шок "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк розповів про особисте.

Про це йдеться у "Світському житті".

Артист зізнався, що у нього є кохана Тіна Антоненко, яка працює візажистом і фотографом.

Цимбалюк зазначив, що з Тіною у нього серйозні стосунки. Актор також зізнався, всі його попередні романи - "просто якесь знайомство з жіночою статтю".

Під час інтерв'ю Каті Осадчій знаменитість розповів, де він познайомився з майбутньою коханою.

"Тіна там була художницею по гриму. Ми побачили один одного і зніяковіли. Вона попросила асистентку підготувати мене для кадру, вона відмовилася зі мною працювати. Зараз вона говорить, що я їй сподобався і вона почервоніла відразу", - зазначив артист.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що під час другого прямого ефіру "Танців з зірками" актор Цимбалюк ледь не впустив партнерку.

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