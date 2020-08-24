Учасник "Танці з зірками" Арам Арзуманян: виступати на шоу складніше, ніж підняти важку штангу

Український актор Арам Арзуманян, який здобув популярність завдяки стрічкам "Скажені весілля" і "Великі вуйки", став одним з учасників четвертого сезону шоу "Танці з зірками". Актор зараз не тільки бере участь у нових проєктах, а й активно готується до першого ефіру танцювального шоу.

Напередодні нового сезону "Танців із зірками" OBOZREVATEL поспілкувався з артистом і дізнався про його особисті переживання перед шоу і складнощі, з якими йому довелося зіткнутися перед початком прямих ефірів.

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Арам Арзуманян став учасником нового сезону "Танців із зірками" Пресслужба 1+1

— Які у вас були перші враження про проєкт "Танці з зірками"? Чому вирішили взяти участь і що ви очікуєте від шоу?

— Думаю, що говорити про перші враження про найкрутіше шоу країни щонайменше слів не вистачить! Дуже яскраве, дуже веселе і водночас дуже хвилююче шоу! Коли мені запропонували взяти участь у проєкті, я відразу погодився, не думаючи... Але буквально через п'ять хвилин після того, як сказав так, мене трохи охопило хвилювання: а чи зможу я? Адже серед усіх зірок я "найменша пухнаста зірочка" і, щоб відповідати слову "зірка", мені потрібно дуже круто танцювати, бути яскравим, запам'ятатися глядачеві і бути мегахаризматичним...

Ось тоді я і занервував, але відразу заспокоївся – по суті, мені просто потрібно залишатися собою. Від проєкту я в будь-якому разі отримаю користь: мінімум – навчитися танцювати, і максимум – навчитися танцювати і перемогти в проєкті!

Арам Арзуманян поділився враженнями про новий сезон "Танців із зірками" Пресслужба 1+1

— У вашому розумінні, що таке танець? Це унікальний спосіб вираження емоцій чи просто метод підтримки фізичної форми?

— О, танець! До проєкту я ніколи не танцював. У моєму житті не було нічого, що має право називатися "танець". Мало того, я навіть не знав, що є стільки різновидів танцю: сучасні, хіп-хоп, бальні і багато інших, просто не перелічити словами! Для мене, як професійного спортсмена-пауерліфтера в минулому, танець – це щось дуже нереальне, і при цьому зізнаюся, що складніший за підняття важкої штанги!

— Під час підготовки до прямих ефірів шоу, з якими складнощами стикаєтеся?

—Мої складнощі – це мої спортивні травми, які через стільки років, а саме вісім років пройшло, як я залишив пауерліфтинг, дають про себе знати. Але я сильний не тільки тілом – характер лікує все. Страху немає, є природне хвилювання через те, що можу що-небудь забути, адже це нове для мене.

Арам Арзуманян у шоу "Танці із зірками" Пресслужба 1+1

— У чому секрет успіху гарного танцю?

—У моєму випадку, напевно, в отриманні задоволення від того, що робиш, як то кажуть – кайфонути. Ну і плюс пластика, танцювальний слух і, звичайно, харизма! Це буде в нашій парі фішкою.

— Опишіть свою партнерку. Чи легко вам було встати в пару з Тонею Руденко?

— Тоня – найбільш еластично-пластично-танцювально-харизматична партнерка! Вийшло одним словом? (сміється) Вона може все! Питаєте, чи легко мені? Звісно! Тоня до найдрібніших деталей пояснює "зрозумілою мені мовою" що і як потрібно робити. І професійно терпить, коли у мене це не виходить відразу. До речі, у нас багато спільного – ми обидва в минулому спортсмени. Тоня майстер спорту з художньої гімнастики, а я – з пауерліфтингу. Хочу з усією сміливістю сказати, що пара Арам і Тоня буде дивувати щоразу своїми крутими танцями!

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