Учасник шоу "Холостячка" перехворів на коронавірус і назвав симптоми

Софія Ковнір Люди 19:46, 6.11.2020 Оновлено: 19:52, 6.11.2020

Учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Шатирко зізнався, що перехворів на коронавірус і розповів про симптоми захворювання.

За його словами, це був складний для нього період. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Мій стан був такий же, як одного разу два роки тому під час виступу на івенті відразу після двох тривалих перельотів і однієї безсонної ночі", – повідомив Андрій.

Андрій Шатирко перехворів коронавірусом
Instagram Шатирко

Так, у нього постійно була температура та порушилась нервова система.

"Я нервовий і тривожний, голова болить і стає важкою, температура постійно плаває. В такому стані хочеться тільки лежати і пити багато чаю. Що я і робив + звичайно ж, вітаміни і ліки", – розповів учасник реаліті-шоу.

Також Шатирко дав поради тим, хто також захворів на COVID-19.

  • Відразу йти до лікаря і здати аналізи крові.

  • Сидіти вдома, правильно харчуватися, пити дуже багато теплої води і намагатися відпочивати.

  • Не бігти через тиждень, коли "відпустило" у справах, а перечекати-таки два тижні.

  • Медитувати та відпочивати від гаджетів – допомагає налагодити нервову систему.

Андрій додав, що на цьому нічого не закінчується. Тепер він відновлюватиме свій організм і берегтиме себе ще сильніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шоу "Холостячка" розгорівся скандал через минулі стосунки учасника.

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