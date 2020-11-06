Учасник шоу "Холостячка" перехворів на коронавірус і назвав симптоми
Для хлопця це був складний період
У нього сильно порушилась нервова система
Шатирко також дав поради тим, хто захворів
Учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Шатирко зізнався, що перехворів на коронавірус і розповів про симптоми захворювання.
За його словами, це був складний для нього період. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Мій стан був такий же, як одного разу два роки тому під час виступу на івенті відразу після двох тривалих перельотів і однієї безсонної ночі", – повідомив Андрій.
Так, у нього постійно була температура та порушилась нервова система.
"Я нервовий і тривожний, голова болить і стає важкою, температура постійно плаває. В такому стані хочеться тільки лежати і пити багато чаю. Що я і робив + звичайно ж, вітаміни і ліки", – розповів учасник реаліті-шоу.
Також Шатирко дав поради тим, хто також захворів на COVID-19.
Відразу йти до лікаря і здати аналізи крові.
Сидіти вдома, правильно харчуватися, пити дуже багато теплої води і намагатися відпочивати.
Не бігти через тиждень, коли "відпустило" у справах, а перечекати-таки два тижні.
Медитувати та відпочивати від гаджетів – допомагає налагодити нервову систему.
Андрій додав, що на цьому нічого не закінчується. Тепер він відновлюватиме свій організм і берегтиме себе ще сильніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на шоу "Холостячка" розгорівся скандал через минулі стосунки учасника.