Учасник Little Big одружився: перші фото з весілля

Учасник гурту Little Big, який буде представляти Росію на Євробаченні-2020, Антон Ліссов одружився.

Першими весільними фотографіями поділилися на своїх сторінках в Instagram самі молодята.

Антон Ліссов ria.ru

Обраницею Ліссова стала фотограф Анжеліка Іванова. Відомо, що весільна церемонія пройшла в Санкт-Петербурзі: спочатку пара розписалася в Палаці одруження, а потім вирушила до ресторану.

"Ніколи не думала, що весілля може пройти так легко і природно! Багато в чому це заслуга тих, хто був з нами цього дня! Стоячи там, посеред великого залу, тримаючись за улюблену лапу, я по справжньому видихнула. Вперше після офіційного заходу, до мене повернулося відчуття дитячого свята, коли хочеться збиратися так ще і ще!", – поділилася своїми емоціями Іванова.

Крім того, фотографіями з весільної церемонії поділився на своїй сторінці в Instagram і сам фотограф.

Антон Ліссов одружився Instagram @vankou

Для церемонії одруження наречена вибрала пишну сукню з відкритими плечима, а наречений – класичний чорний костюм.

Антон Ліссов одружився Instagram @vankou

Втім, судячи з фото, в ресторані Анжеліка змінила вбрання: замість білої сукні дівчина позувала в блискучій та сріблястій з глибоким декольте.

Антон Ліссов одружився Instagram @vankou

Антон Ліссов одружився Instagram @vankou

Антон Ліссов одружився Instagram @vankou

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