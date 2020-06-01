Учасник "Кварталу 95" Гагарін розповів про фінансові втрати через коронавірус
Сценарист студії "Квартал 95", український ведучий та шоумен Артем Гагарін заявив, що через пандемію коронавірусу втратив чимало грошей.
Так, за словами артиста, у нього скасувалося кілька заходів, за кожен з яких він міг би отримати $3000, передає "РБК-Україна".
"З огляду на те, що у моєму житті є кілька напрямків діяльності й всі вони пов'язані з масовими заходами, можна сказати, що карантин відбився на мені втричі. Як ведучий заходу я коштую $3000, в місяць у мене було мінімум 4-5 заходів. Самі можете порахувати. В івент-агентстві "GB Event by Kvartal 95", в якому я є креативним директором, кількість заходів також скоротилася. А на онлайн-замовленнях багато не заробиш", – розповів Гагарін.
Крім того, зазначається, що один з головних проєктів "Кварталу 95" – "Вечірній Квартал" зараз знімають без глядачів в залі. Це також позначається на заробітках артистів.
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