Учасник "Холостячки" прокоментував скандал навколо "зради" на проєкті

Учасник реаліті "Холостячка", автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт прокоментував скандал на шоу, який розгорівся навколо його друга Олесандра Рибака. Чоловік під час сьомого випуску розповів, що мав стосунки, бувши вже в проєкті.

Так, за словами Еллерта, він нічого не знав про "подвійне життя" свого друга. Комік зазначив, що на шоу вони з Рибаком не обговорювали стосунки один одного і не лізли з розпитуваннями, тому для нього це було також "сюрпризом". Такими подробицями Олександр поділився на особистій сторінці в Instagram.

"Для мене, як і для багатьох із вас, це теж був сюрприз. На зйомках "Холостячки" ми не нав'язувалися, не лізли, не розпитували, не чіпали й не обговорювали стосунки один одного... І моя позиція в цьому питанні проста: "Всім чим треба – допоможу! Тільки скажи". Але він мовчав! Зрештою виявилося, що він і актор, і режисер... А ми з вами глядачі, спостерігаємо за цим всім", – заявив Еллерт.

Він також додав, що після цієї ситуації його ставлення до Рибака не змінилося. Вони так само, як і раніше, дуже близько дружать.

Рибак також вирішив відповісти на критику підписників у своїх соцмережах. Багато користувачів часто дорікають йому й Еллерту за те, що вони вдвох прийшли боротися за серце Холостячки Ксенії Мішиної.

"Навіщо вам Мішина? Вам і вдвох добре", "Голубки", "Найкраща пара на проєкті". Обожнюю ці коментарі! Адже неможливо відокремити дружбу від стосунків, правильно?! Як можна і дружити з кимось, і любити когось ?! Нереально! Обережно, сарказм! Не пораньтесь! А нам і справді добре! Весело і смішно! Де завгодно! Можна дружити й кохати! Можна не заздрити та підтримувати один одного! Уявляєте ?! Не плутайте дружбу і кохання! І все у вас буде добре!" – зазначив Андрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сьомому випуску "Холостячки" Ксенія Мішина сказала, що Олексій Тригубенко є її фаворитом і "№1 в її топлисті". Чоловік продовжить боротися за серце актриси.