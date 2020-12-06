Учасник "Холостячки" назвав причину свого вильоту із шоу

Ексучасник реаліті-шоу " Холостячка " Євген Ковтуненко назвав головну причину свого вильоту в сьомому ефірі з шоу.

На сторінці в Instagram чоловік опублікував допис, в якому розповів, чому його не вибрала Мішина. Він зазначив, що "Холостячка" не мала до нього почуттів, пов'язаних із "внутрішньою хімією". Ковтуненко зізнався, що ніяк не міг вплинути на вибір дівчини.

"Для мене переломним моментом стало усвідомлення. Усвідомлення того, що ти ніяк не можеш вплинути на почуття іншої людини. Ні цілеспрямованість, ні гроші, ні вистрибни ти хоч з трусів – це все марно, якщо немає внутрішньої хімії. Ви навіть можете бути, на кшталт як, "на одній хвилі", але як виявилося, встати на цю хвилю на різних лайнапах. Я показав усьому світу свій приклад чоловіка, впевнений, це послугує багатьом уроком. Я був чесний і щирий. Бо любов не знає напівкроків", – пояснив в Instagram ексучасник.

Євген Ковтуненко. Instagram Євгена Ковтуненка

Крім того, Ковтуненко зізнався, що готовий до нових стосунків і планує в найближчому майбутньому створити сім'ю.

"Зараз я входжу в новий етап свого життя, в якому я відкритий до всього нового. До нових стосунків, нових проєктів, новому собі! Хочу знайти своє кохання і створити сім'ю, про яку я так давно мрію. Хочу робити тільки те, що мені в кайф. Хочу бути щасливим і проживати своє життя в задоволенні на максимум! Хочу допомагати людям і нести добро", – написав ексучасник.

Варто відзначити, що в сьомому випуску під час церемонії троянд "Холостячка" вирішила залишити в проєкті Андрія Рибака, Олексія Тригубенка й Олександра Еллерта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на шоу "Холостячка" розгорівся скандал: учасник зізнався в "зраді".