Учасник "Х-Фактор" потрапив за ґрати за вбивство

Учасника шоу "Х-фактор-6" Ярослава Ромашова з міста Борзна на Чернігівщині посадили до в'язниці за вбивство.

За даними місцевого видання "Вісник Ч", він отримав сім років позбавлення волі через позбавлення життя дідуся своєї дружини.

Уточнюється, що Ромашов проживав із коханою Марією і дідусем в одному будинку. 8 березня 2018 чоловік нібито сильно побив літню людину на прохання дружини "заспокоїти" пенсіонера, який голосно стогнав.

На тілі покійного виявили синці на лобі, носі, під очима. Були зламані кістки носа і ребра. Помер дідусь від набряку головного мозку.

Ромашов брав участь у шостому сезоні шоу "Х-фактор" з піснею Алли Пугачової "Відпочивай". Він не пройшов далі, отримавши від суддів чотири "ні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно українські рокери Epolets з "Х-фактора" випустили реліз свіжого синглу "Казка" і яскравий кліп на пісню.

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