Гітарист культового гурту Radiohead Едвард О`Брайен переконаний в тому, що заразився коронавірусом.

Так, за словами музиканта, у нього проявилися всі симптоми небезпечної хвороби, але йому не вдалося здати тест на COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Едвард О`Брайен Фото: instagram/eobofficial

"Протягом 10 днів я відчував симптоми, що нагадують грип. Днями втратив здатність відчувати смак і запах. Зараз мені трохи краще. Я не зробив тест на коронавірус, тому що його складно дістати. Крім того, я вважаю, що тести важливіші і цінніші для інших людей, які в зоні ризику", – написав Едвард.

Також він зазначив, що вирішив самоізолюватись до повного одужання.

Едвард О`Брайен Фото: instagram/eobofficial

"Я в хорошому настрої та чекаю повного одужання. Звичайно ж, перебуваю в ізоляції. Бережіть себе та інших", – підсумував музикант.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, норвезький актор і зірка серіалу "Гра престолів" Крістофер Хівью заразився коронавірусом COVID-19.

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