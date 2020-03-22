У неділю, 23 березня, на каналі "1+1" пройшов одинадцятий випуск шоу "Голос країни-10". Учасник команди Дмитра Монатіка Сергій Роман виконав пісню "Несе Галя воду" і вразив мережу.

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Мені сподобалося! Дуже незвичайне виконання", "Люблю українську пісню. Браво", "Молодець, дуже красиво", "Цікаво! Браво!", "Молодець, так звучить Україна", - коментують відео в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram