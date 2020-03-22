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23 березня • оновлено в 01:20
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Учасник "Голосу Країни" вразив виконанням народного хіта

2.2т
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У неділю, 23 березня, на каналі "1+1" пройшов одинадцятий випуск шоу "Голос країни-10". Учасник команди Дмитра Монатіка Сергій Роман виконав пісню "Несе Галя воду" і вразив мережу.

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Учасник "Голосу Країни" вразив виконанням народного хіта

"Мені сподобалося! Дуже незвичайне виконання", "Люблю українську пісню. Браво", "Молодець, дуже красиво", "Цікаво! Браво!", "Молодець, так звучить Україна", - коментують відео в мережі.

Учасник "Голосу Країни" вразив виконанням народного хіта
Учасник "Голосу Країни" вразив виконанням народного хіта
Учасник "Голосу Країни" вразив виконанням народного хіта
Учасник "Голосу Країни" вразив виконанням народного хіта
Учасник "Голосу Країни" вразив виконанням народного хіта

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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Автор
Марія Дідик
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