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13 квітня • оновлено в 00:33
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Учасник "Голосу країни-10" переспівав Rammstein і поставив Кароль на коліна

12.2т
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Учасник команди Тіни Кароль Артем Семенов захопив мережу виконання легендарної пісні німецького гурту Rammstein. В кінці виступу артисту навіть вдалося поставити свою зоряну наставницю на коліна.

Артист виконав композицію "Du Hast" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Учасник "Голосу країни-10" переспівав Rammstein і поставив Кароль на коліна

Скріншот з відео

Учасник "Голосу країни-10" переспівав Rammstein і поставив Кароль на коліна

Скріншот з відео

Учасник "Голосу країни-10" переспівав Rammstein і поставив Кароль на коліна

Скріншот з відео

"Мій фаворит з команди Тіни", "Мені дуже сподобалося, як заспівав Артем", "Тіна вклонилася! Реально чувак удостоївся", "Вболіваю за Артема Семенова, хороший номер, цікава інтерпретація, незвичайна особистість з глибоким внутрішнім світом!", - коментують виступ в мережі.

Учасник "Голосу країни-10" переспівав Rammstein і поставив Кароль на коліна
Учасник "Голосу країни-10" переспівав Rammstein і поставив Кароль на коліна
Учасник "Голосу країни-10" переспівав Rammstein і поставив Кароль на коліна
Учасник "Голосу країни-10" переспівав Rammstein і поставив Кароль на коліна

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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Автор
Марія Дідик
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