Російський музикант Юрій Музиченко, який поїде разом з Little Big на Євробачення, розповів несподівані подробиці з життя співака Йосипа Кобзона. Так, той заявив, що артист довгий час був "головним мафіозі Москви".

Про це Музиченко розповів в підкасті "Без душі" коміка Данили Поперечного (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Артист розповів, як працював клоуном на святах і одного разу відвідав захід, який організовувала родина Кобзона.

"Я тоді знати не знав, і тут на вертольоті прилітає Кобзон. Я навіть не знав, що за свято. І тут я до Кобзона підлітаю саме в той момент, коли величезний чувак з шрамом на еб*лі стає на коліно і цілує йому руку на сходах. І я вже підлетів, я не розумію що відбувається. я вже в русі, мені не можна пасувати, я ж клоун, повинен йти до кінця. І такий, ну добре, і стаю в чергу за ним, теж на коліно", - розповів Музиченко.

Скріншот з відео

"Я потім відходжу в сторону, питаю, що за х*йня відбувається, а мені все кажуть: "ти що, не в курсі? Кобзон - головний мафіозі Москви вже багато років", - додав артист.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

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