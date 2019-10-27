Телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський розповів, як він "убив і закопав" російського ліберального журналіста Іпатія Лютого (Казанського) – один зі своїх творчих образів.

В ефірі ObozTV актор розповів, що у нього є три "альтер-его", а від четвертого – "м*скаля" – він відмовився.

"Орест Лютий – це одне з моїх альтер-его. У нас трійця. Антон Мухарський, як каже Орест Лютий – русифікована київська падлюка, яка народилася в Києві майже 50 років тому. Є українізований Антін Мухарський – він якраз є письменником, актором і телеведучим. І є ще Орест Лютий – третє альтер-его, радикальний співучий професор антропології зі Стрия, який може собі дозволяти говорити те, чого не можуть говорити Антон або Антін", – повідав Мухарський.

"У нас ще був Іпатій Лютий (Казанський). Це був прохідний персонаж, ми його вбили і закопали. У кожного українця на городі повинен бути прикопаний хоча б один м*скаль, щоб картопля добре родила. Це так персонаж однієї моєї книжки каже. І ми, виконуючи це бажання, прикопали Іпатія Лютого, м*скалика, на городі під хатою", – додав він.

Іпатій Лютий (Казанський)

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоумен Антін Мухарський також запропонував відгородити стіною окуповані райони Донецької і Луганської областей.

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