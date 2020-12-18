У ЗМІ повідомили про закриття шоу 'Дом-2': з'явилися подробиці

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що відоме російське шоу "Дом-2" планують закрити. Це пов'язано з низькими рейтингами, а також із втратою деяких рекламодавців.

До того ж відомо, що телеведучим уже оголосили про цю новину і тепер їм доведеться шукати нову роботу. Про це повідомляє видання "Super" із посиланням на власні джерела.

Варто зазначити, що графік зйомок проєкту розписано до 26 грудня, але що буде після цього – поки невідомо. Крім того, тепер канал готується розповісти про це рішення учасникам шоу.

Згідно з інформацією Telegram-каналу "Mash", представник телеканалу "ТНТ" розповів, що "Дом-2" лише змінює формат подачі. За його словами, новина про закриття – це частина рекламної стратегії.

Також стало відомо, що російську телеведучу Вікторію Боню вже запросили на зйомки проєкту в лютому 2021 року.

Нагадаємо, "Дом-2" – це російське реаліті-шоу, продовження проєкту "Дом" на телеканалі ТНТ, що виходив з 11 травня 2004 року. Трансляції передачі: о 9:00 – "Дом-2. Lite", о 10:15 – "Дом-2. Острів кохання", 23:30 щодня – годинні вечірні випуски і щодня опівночі – годинні нічні випуски, які називаються "Дом-2".

Також у квітні 2019 року ведуча шоу Ольга Орлова вже озвучувала інформацію про закриття або переформатування проєкту до кінця року, але цього не сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Ольга Бузова потрапила в скандал через те, що вийшла п'яна в етер реаліті "Дом-2".