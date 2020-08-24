У зірки росТВ Малишевої в США народилася внучка

Російська ведуча програм про здоров'я Олена Малишева втретє стала бабусею – у телезірки народилася внучка.

Дівчинка з'явилася на світ в США, де вже багато років живе старший син Малишевої Юрій. Про поповнення в родині телеведуча написала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Новонароджену назвали Анною. Малишева відзначила, що дуже чекала народження внучки, оскільки це перша дівчинка в їхній родині. У ведучої також же є два онука: Ігор (5 років) і Артур (2 роки).

У Малишевої народилася внучка Instagram Олени Малишевої

"У нашій родині велика радість. У нас народилася внучка. Перша дівчинка в нашій родині. Ласкаво просимо, Анечко! Нехай цей світ буде добрим до тебе. У тебе є два старших брата! Вони завжди будуть тебе захищати!" – висловилася зірка росТВ.

Також Малишева показала зворушливе відео з онуками і подякувала всім за привітання.

"Твій старший брат написав тобі листа. Йому 5,5 років, і він вже вміє писати. Молодший брат поки не пише і називає тебе "Няня". Ми впевнені, що ви все будете найкращими друзями. Любимо вас усіх! Спасибі всім, хто мене привітав і привітає ще. Я дійсно щаслива", – підсумувала ведуча.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відома російська телеведуча, доктор медичних наук Олена Малишева назвала коронавірус COVID-19 дивом. Так вона відповіла на запитання під час прямого ефіру про небезпеку нового китайського вірусу.

Також вона заявила, що COVID-19 треба дякувати за те, що їм майже не заражаються діти і смертність у неповнолітніх від інфекції вкрай низька.