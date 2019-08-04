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У зірки реаліті-шоу ледь не випали величезні груди з крихітного купальника

1.1т Читати матеріал російською

Зірка реаліті-шоу "Джоджі Шор" на MTV Хлоя Феррі ледь не оконфузилася з неосяжними грудьми у крихітному купальнику.

Як повідомляє The Daily Mail, знаменитість підловили папарацці на Ібіці, коли вона піднімалася по скелястій місцевості.

Судячи з кадрів, Феррі прийшла на пляж у крихітному бюстгальтері без бретелей, який насилу стримував величезні груди. Один необережний рух, і принади телезірки могли б просто опинитися на "свободі".

У Феррі ледь не випали груди

У Феррі ледь не випали груди

dailymail

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Також вона прогулювалася в крихітних стрінгах, поверх яких накинула прозору шаль. Образ доповнювала сумочка від Louis Vuitton і сонцезахисні окуляри.

Феррі у відвертому купальнику

Феррі у відвертому купальнику

dailymail

Феррі накинула поверх бікіні прозору вуаль

Феррі накинула поверх бікіні прозору вуаль

dailymail

Хлоя Феррі

Хлоя Феррі

instagram /chloegshore

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хлоя Феррі в травні вже відпочивала на Ібіці. Тоді її підловили у вхожому відвертому купальнику, через який знизу випадали груди.

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шоу-бизнес фотографии
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