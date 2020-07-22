У зірки фільму "Сволота" друг викрав машину і потрапив у ДТП: що відомо

У 30-річного актора фільму "Сволота" Ілля Сисоєва друг викрав Лексус RX 300 і потрапив на ньому в ДТП.

Товариш зірки без дозволу взяв ключі від автомобіля, сподіваючись, що ніхто цього не помітить. Проте крадій потрапив в аварію і розбив машину, повідомило джерело kp.ru.

Актор написав заяву в поліцію, і правоохоронці вже через 1,5 години затримали підозрюваного у викраденні і псуванні майна зірки. Виявилося, що друзі жили буквально через стіну, а товариш в цей час саме знаходився у квартирі. Збиток, нанесений транспортному засобу, ще належить оцінити фахівцям.

Приклад Лексуса RX 300, який викрав друг актора drom.ru

"Підозрюваний був затриманий і вже дав свідчення. У його квартирі був проведений обшук. За фактом злочину порушено кримінальну справу за неправомірне заволодіння автомобілем", – розповіло джерело.

Відзначимо, що Ілля Сисоєв – актор, каскадер і постановник трюків, на його рахунку участь в 29 вітчизняних кінопроєктах. Одна з найвідоміших ролей актора – злодій Матаня в фільмі "Сволота". Також він знімався у фільмах "Геймери", "Майя" і серіалі "Розшук-3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 28-річний португальський репер Давид Мота, який виступав під псевдонімом Mota Jr, був знайдений мертвим після зникнення близько двох місяців тому.