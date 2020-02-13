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13 лютого • оновлено в 13:16
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У зірки Comedy Club з'явилася позашлюбна донька: подробиці

1.8т
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У ЗМІ з'явилася інформація, що у відомого російського гумориста, зірки проєкту Comedy Club Тимура Батрутдінова є позашлюбна донька.

Так, спадкоємицю коміка звати Єлизавета, їй вже 19 років, а проживає дівчина в Калінінграді, де її нібито часто раніше відвідував Тимур. Про це повідомляє видання Starhit.

Тимур Батрутдінов

Тимур Батрутдінов

Фото: cosmo.ru

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За словами інсайдерів, ця новина здивувала не тільки шанувальників шоумена, але і його рідних. Сестра Батруднінова Тетяна зазначила, що це "все неправда".

"Які у нього можуть бути діти, тим більше позашлюбні?! Це все неправда", – обурилася сестра зірки.

Тимур Батрутдінов

Тимур Батрутдінов

Фото: instagram/timurbatrutdinov

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимур Батрутдінов розповів про сексуальні експерименти. За словами коміка, після того, як він почав виступати в Comedy Club, у нього з'явилося багато дівчат.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Тимур Батрутдинов
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
батруха молодец... успевает везде)
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