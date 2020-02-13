У зірки Comedy Club з'явилася позашлюбна донька: подробиці

У ЗМІ з'явилася інформація, що у відомого російського гумориста, зірки проєкту Comedy Club Тимура Батрутдінова є позашлюбна донька.

Так, спадкоємицю коміка звати Єлизавета, їй вже 19 років, а проживає дівчина в Калінінграді, де її нібито часто раніше відвідував Тимур. Про це повідомляє видання Starhit.

Тимур Батрутдінов Фото: cosmo.ru

За словами інсайдерів, ця новина здивувала не тільки шанувальників шоумена, але і його рідних. Сестра Батруднінова Тетяна зазначила, що це "все неправда".

"Які у нього можуть бути діти, тим більше позашлюбні?! Це все неправда", – обурилася сестра зірки.

Тимур Батрутдінов Фото: instagram/timurbatrutdinov

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимур Батрутдінов розповів про сексуальні експерименти. За словами коміка, після того, як він почав виступати в Comedy Club, у нього з'явилося багато дівчат.

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