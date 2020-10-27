У Земфіри виявили коронавірус: що відомо про її стан
У російської співачки Земфіри виявили коронавірус. 44-річна виконавиця самостійно звернулася до лікарів і здала тест на COVID-19.
26 жовтня лікарі їй повідомили про позитивний результат, повідомив Telegram-канал Mash.
Наразі Земфіра перебуває на домашньому карантині, лікується за рекомендаціями лікарів. Її стан оцінюється як стабільний, симптоми хвороби проявляються в легкій формі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча, актриса і політик Ксенія Собчак заявила, що заразилася коронавірусом. Насьогодні вона майже здорова.