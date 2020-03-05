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5 березня • оновлено в 07:43
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У Заворотнюк закінчилися гроші? РосЗМІ повідомили тривожні новини

1.9т
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РосЗМІ повідомили, що близькі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, продали її будинок у Підмосков'ї через брак грошей.

Зокрема, про це пише видання Версія.інфо.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

rambler.ru

Так, журналісти припускають, що зараз Заворотнюк знаходиться в Італії, де лікування коштує занадто дорого. Тому родичам актриси довелося продати будинок зірки, щоб покрити витрати.

Анастасія Завортнюк

Анастасія Завортнюк

utro.ru

Більш того, як пише видання, те, що Заворотнюк більше не живе в будинку, припускають і співробітники цвинтаря в Анкудіново, де похований батько знаменитості. За їх словами, раніше зіркова сім'я часто відвідувала могилу, проте останні кілька місяців ніхто на кладовищі не з'являвся.

Анастасія Завортнюк

Анастасія Завортнюк

lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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