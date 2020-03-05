У Заворотнюк закінчилися гроші? РосЗМІ повідомили тривожні новини

РосЗМІ повідомили, що близькі російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, продали її будинок у Підмосков'ї через брак грошей.
Зокрема, про це пише видання Версія.інфо.
Анастасія Заворотнюк
rambler.ru
Так, журналісти припускають, що зараз Заворотнюк знаходиться в Італії, де лікування коштує занадто дорого. Тому родичам актриси довелося продати будинок зірки, щоб покрити витрати.
Анастасія Завортнюк
utro.ru
Більш того, як пише видання, те, що Заворотнюк більше не живе в будинку, припускають і співробітники цвинтаря в Анкудіново, де похований батько знаменитості. За їх словами, раніше зіркова сім'я часто відвідувала могилу, проте останні кілька місяців ніхто на кладовищі не з'являвся.
Анастасія Завортнюк
lenta.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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