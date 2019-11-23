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23 листопада • оновлено в 17:13
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Чоловік Заворотнюк видалив усі фото з нею: з'явилося пояснення

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Фігурист Петро Чернишов, чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, не видаляв свої фото з акаунта, тому що його немає в соцмережах.

Про це в коментарі "360" повідомила директор артистки Марина Потапова. Відзначимо, напередодні ЗМІ написали, що чоловік хворої на рак актриси видалив пости зі свого Instagram, в тому числі з коханою, і відписався від усіх своїх знайомих.

Сторінка, підписана ім'ям Чернишова, в цій соціальній мережі дійсно існує, однак, за заявою Потапової, вона є фейковою.

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Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

mediacratia.ru

"Як бачите, ми не заважаємо писати. Нехай пишуть", – додала співрозмовниця видання про публікації журналістів про це.

Чоловік Заворотнюк видалив усі фото з нею: з'явилося пояснення

Скріншот

Анастасія Заворотнюк і чоловік Петро Чернишов

Анастасія Заворотнюк і чоловік Петро Чернишов

instagram / a_zavorotnyuk

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Утро.ру

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
рак соцмережі Instagram шоу-бизнес Новини Росії
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