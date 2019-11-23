Чоловік Заворотнюк видалив усі фото з нею: з'явилося пояснення

Фігурист Петро Чернишов, чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, не видаляв свої фото з акаунта, тому що його немає в соцмережах.
Про це в коментарі "360" повідомила директор артистки Марина Потапова. Відзначимо, напередодні ЗМІ написали, що чоловік хворої на рак актриси видалив пости зі свого Instagram, в тому числі з коханою, і відписався від усіх своїх знайомих.
Сторінка, підписана ім'ям Чернишова, в цій соціальній мережі дійсно існує, однак, за заявою Потапової, вона є фейковою.
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
mediacratia.ru
"Як бачите, ми не заважаємо писати. Нехай пишуть", – додала співрозмовниця видання про публікації журналістів про це.
Скріншот
Анастасія Заворотнюк і чоловік Петро Чернишов
instagram / a_zavorotnyuk
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Утро.ру
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що в Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше повідомлялося, що жінка потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані, її ввели в медикаментозну кому.
У мережі також писали, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня з'явилася інформація про те, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
7 листопада Заворотнюк перервала мовчання в соцмережах, написавши пост про свого чоловіка.
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