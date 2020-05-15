У Заворотнюк натякнули на її одужання й відмовилися від нового методу лікування
Сім'я Анастасії Заворотнюк поки відмовилася від лікування за допомогою вірусів, адже в актриси почався період ремісії.
Про це повідомив професор Інституту молекулярної біології РАН Петро Чумаков, який бере участь у лікуванні актриси, передає "Комсомольская Правда".
"Ви знаєте, у них зараз почався період ремсії. До нас приїжджав її чоловік, він виявився дуже обережною людиною, і я його прекрасно розумію. Він каже: давайте почекаємо, їй зараз краще, якщо буде зовсім погано – тоді ми продовжимо лікування", – розповів Чумаков.
До речі, про новий метод лікування раку за допомогою вірусів раніше розповів директор Інституту молекулярної біології РАН Олександр Макаров. Він також зазначав, що родичі Заворотнюк передали в інститут клітини її пухлини, і лікарі вже підібрали віруси, які можуть її зруйнувати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що в Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики під'єднали її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.