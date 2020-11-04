У 'заручинах' 22-річного онука Пугачової з'явився новий поворот

Днями в ЗМІ з'явилася інформація про те, що онук російської співачки Алли Пугачової і син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров зробив пропозицію руки та серця своїй коханій – Марії. Але, як виявилося, обранцем блондинки є інший молодий чоловік.

Так, давня подруга Дені опублікувала фото з обручкою, тому публіка вирішила, що Марія виходить заміж за сина Орбакайте, пише "СтарХіт".

Протягом року громадськість обговорювала любовні відносини студентки МГІМО і онука Алли Пугачової і, здавалося, не дарма. У Мережі раз у раз спливали спільні фото молодих людей, де вони обіймаються. Більш того, Марія присвячувала Байсарову зворушливі слова.

Як стало відомо, ніякого роману у пари не було, а сам Дені справді щасливий за свою давню подругу, яка скоро виходить заміж.

"Ми не разом і ніколи не були разом. Ми просто дуже близькі і дружимо з самого дитинства – так само, як і наші сім'ї. Весь цей час не було сенсу звертати увагу, але зараз, думаю, по її фото видно і зрозуміло, що у неї чудовий молодий чоловік, з яким вона заручена. І я дуже за них радий", – розповів Байсаров.

Пізніше сама блондинка внесла ясність в ситуацію, підкресливши, що вони з Дені є хорошими друзями.

"Дорогі друзі, дякую вам велике за привітання! Але хотілося б внести ясність: ми з Дені – дуже близькі друзі, ми дружимо з самого дитинства, ми дуже один одного любимо, але ми просто друзі", – зізналася Маша на своїй сторінці в соцмережі .

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно 49-річна Крістіна Орбакайте розбурхала мережу грайливим знімком в купальнику. Кадр був зроблений в Майамі, США, де в даний момент вона живе разом з донькою Клавдією і чоловіком бізнесменом Михайлом Земцовим.