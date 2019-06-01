"У всіх є дупа!" Оля Полякова розсипалася в компліментах Зеленському

Українська співачка Оля Полякова, яка зібралася йти в політику, не виключила, що в майбутньому буде співпрацювати з президентом Володимиром Зеленським, який є її давнім знайомим.

В інтерв'ю "Громадському" Полякова розповіла, які якості хорошого політика, на її думку, має Зеленський.

"Політик повинен бути голим, я показую це в своєму Instagram один або два рази на півріччя. Тому політикам нема чого приховувати від своїх виборців. Знаєте, адже це зовсім неважливо. Вбрання не важливі. Ця оголеність не важлива. Головне, щоб людина не брехала. Головне, щоб людина не крала. Дуже часто наші політики думають про форму. Одягати вишиванку чи ні. Говорити "Слава Україні" або не говорити. А зав'язати мені косу або розпустити. Це все не важливо. Припиніть думати про форму, потрібно думати про зміст", – заявила співачка.

"Чому Володя Зеленський? Тому що він людина відкрита, тому що йому не потрібно надягати піджак і краватку, щоб йому повірили. Йому досить від душі сказати свою промову. Ось на що є запит у суспільстві. На довіру. А всі ці форми, гола , не гола... Господи, у всіх є дупа, в кінці кінців", – зазначила вона.

На питання, чи бачить вона своїм політичним соратником Володимира Зеленського або Святослава Вакарчука, який теж йде в політику, Полякова відповіла: "Я нічого не знаю про Святослава Вакарчука як про політика. Я не знаю, що він збирається робити зараз і яким політиком він буде . А ось про Володимира Зеленського я вже знаю, і бачила, з якою легкістю він переміг на виборах. Я його дуже підтримувала".

"Я зараз йому дуже не заздрю. Йому буде важко. Це дуже смілива людина – він кинув все, що любив. Він відмовився від усього, від чого отримував кайф. Зараз усі погляди тільки на нього – вийде/не вийде, зробить цю помилку/не зробить. Я хочу, щоб у нього вийшло, ось по-людськи", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Оля Полякова постала перед шанувальниками у вигляді "служниці народу" з булавою в руці. Відповідне фото стало відсиланням до серіалу "Слуга народу" з Володимиром Зеленським.

При цьому Полякова заявила, що не балотуватиметься до Верховної Ради на найближчих виборах, оскільки "не встигає".

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