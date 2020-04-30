"У всієї країни годинники йшли не точно!" "Квартал 95" висміяв Путіна за безглуздий обман росіян

"Квартал 95" яскраво висміяв президента РФ Володимира Путіна за безглуздий обман росіян.

Так, під час останньої прямої трансляції Путіна глядачі помітили, що його наручний годинник показував зовсім інший час. Коміки іронічно заявили, що, як потім з'ясувалося, це "у всієї країни годинники йшли не точно, а у глави РФ – точно". Такі слова прозвучали у випуску програми "Чисто News" виробництва студії ввечері 30 квітня (відео дивіться нижче).

"Під час прямого ефіру президента Росії Володимира Путіна глядачі побачили, що його годинник показує абсолютно інший час. Але пізніше з'ясувалося, що це у всієї країни годинники йшли не точно. А ось у Путіна – точно", – сказали ведучі шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" висміяв народного депутата від "Слуги народу" Людмилу Марченко через дизайнерську маску, в якій вона раніше з'явилася у Верховній Раді, заявивши, що "це більше схоже на частину жіночої білизни".

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