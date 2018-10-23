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Пустилася берега: як змінилася американська актриса після розриву з Кличком — фотофакт

12.6тЧитати матеріал російською

Екс-дружина Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі після розлучення з чоловіком втратила над собою контроль і пішла у п'яний загул.

В інтернет просочилися кадри, на яких п'яна актриса щосили відривається на вечірках з новим бойфрендом.

Пустилася берега: як змінилася американська актриса після розриву з Кличком — фотофакт
Пустилася берега: як змінилася американська актриса після розриву з Кличком — фотофакт
Пустилася берега: як змінилася американська актриса після розриву з Кличком — фотофакт
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Варто зазначити, що зовнішість колишньої красуні помітно змінилася. Артистка розповніла, а з обличчя стало видно, що вона спилася.

Пустилася берега: як змінилася американська актриса після розриву з Кличком — фотофакт
Пустилася берега: як змінилася американська актриса після розриву з Кличком — фотофакт
Пустилася берега: як змінилася американська актриса після розриву з Кличком — фотофакт

Також за інформацією інсайдерів на одній з вечірок Панеттьєрі блювала просто на вулиці, привертаючи увагу шокованої публіки.

Пустилася берега: як змінилася американська актриса після розриву з Кличком — фотофакт
Пустилася берега: як змінилася американська актриса після розриву з Кличком — фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий український боксер Володимир Кличко розлучився зі своєю нареченою і матір'ю його дочки, голлівудською актрисою Хайден Панеттьєрі.

Особа
Хайден Панеттьєрі
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