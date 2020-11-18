У Віктюка раптово відшукалися дочка та внуки: кому залишиться його спадок

Відомий режисер Роман Віктюк, який помер на 85 році життя 17 листопада, нібито мав дочку та онуків, яких ретельно приховував.

За інформацією "Комсомольської правди", саме вони будуть першими у черзі претендентів на його спадщину, а не сестри і племінниця, як повідомлялося раніше.

Прикметно, в оточенні Віктюка вважалося, що режисер ніколи не був одружений і не мав дітей. ЗМІ дізналися про наявність дочки вже після смерті артиста.

За життя Віктюк згадував про спадкоємицю всього один раз. Виявилося, жінка живе у Львові – місці народження самого режисера. Тоді ж Роман пояснив, чому не вважає за потрібне жити зі спадкоємицею разом.

"Є дочка. Все чудово, все добре... Я тримаю її на відстані, тому що йде енергія негативна. І коли вона в самого мене не потрапляє, то б'є по близьких – по тих, хто поруч. Це найстрашніше, а багато хто не розуміє", – коментував Віктюк.

За життя режисер періодично бачився зі спадкоємицею і її дітьми, але при цьому жодного разу не показав їх широкій публіці.

"Ви зрозумійте, зла і агресивна енергія чужих завжди знімає покриви світла з близьких людей, а я цього не хочу робити. Ми дійсно живемо не разом, але на ювілей вони до мене приїжджали... Онуки для мене – воістину найсвятіші", – заявляв Віктюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, режисера Романа Віктюка можуть поховати у Львові, звідки родом артист і де наразі проживають його родичі.