У відомої російської журналістки виявили рак: перші подробиці

У засновника і генерального директора медіахолдингу "Дождь" Наталії Синдєєвої виявили рак грудей.
Журналістка в неділю, 2 лютого, особисто зізналася в тому, що веде боротьбу з онкологічним захворюванням.
У публічній площині цю інформацію першою почула журналіст і автор книги і документального фільму "Перемогти рак" Катерина Гордєєва, що стала гостею авторської програми Сіндєєвої.
Наталія Синдєєва
buro247.ru
Наталія Синдєєва
cosmo.ru
Наталія Синдєєва
Юлія Майорова / PR-агентство "Бедуш & Мареннікова"
Наталія Синдєєва
cosmo.ru
Наталія Синдєєва
bigcitystar.ru
Наталія Синдєєва
radioportal.ru
Наталія Синдєєва
24smi.org
Як писав OBOZREVATEL, недавно Україну вразила новина про те, що рак виявили у відомої телеведучої Алли Мазур. Нещодавно вона особисто розповіла про боротьбу з онкологічним захворюванням.
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