У відомої російської журналістки виявили рак: перші подробиці

У засновника і генерального директора медіахолдингу "Дождь" Наталії Синдєєвої виявили рак грудей.

Журналістка в неділю, 2 лютого, особисто зізналася в тому, що веде боротьбу з онкологічним захворюванням.

У публічній площині цю інформацію першою почула журналіст і автор книги і документального фільму "Перемогти рак" Катерина Гордєєва, що стала гостею авторської програми Сіндєєвої.

Наталія Синдєєва buro247.ru

Наталія Синдєєва cosmo.ru

Наталія Синдєєва Юлія Майорова / PR-агентство "Бедуш & Мареннікова"

Наталія Синдєєва cosmo.ru

Наталія Синдєєва bigcitystar.ru

Наталія Синдєєва radioportal.ru

Наталія Синдєєва 24smi.org

Як писав OBOZREVATEL, недавно Україну вразила новина про те, що рак виявили у відомої телеведучої Алли Мазур. Нещодавно вона особисто розповіла про боротьбу з онкологічним захворюванням.

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