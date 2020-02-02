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2 лютого • оновлено в 18:53
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У відомої російської журналістки виявили рак: перші подробиці

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У засновника і генерального директора медіахолдингу "Дождь" Наталії Синдєєвої виявили рак грудей.

Журналістка в неділю, 2 лютого, особисто зізналася в тому, що веде боротьбу з онкологічним захворюванням.

У публічній площині цю інформацію першою почула журналіст і автор книги і документального фільму "Перемогти рак" Катерина Гордєєва, що стала гостею авторської програми Сіндєєвої.

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Наталія Синдєєва

Наталія Синдєєва

buro247.ru

Наталія Синдєєва

Наталія Синдєєва

cosmo.ru

Наталія Синдєєва

Наталія Синдєєва

Юлія Майорова / PR-агентство "Бедуш & Мареннікова"

Наталія Синдєєва

Наталія Синдєєва

cosmo.ru

Наталія Синдєєва

Наталія Синдєєва

bigcitystar.ru

Наталія Синдєєва

Наталія Синдєєва

radioportal.ru

Наталія Синдєєва

Наталія Синдєєва

24smi.org

Як писав OBOZREVATEL, недавно Україну вразила новина про те, що рак виявили у відомої телеведучої Алли Мазур. Нещодавно вона особисто розповіла про боротьбу з онкологічним захворюванням.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Росія
Теги
лікування раку рак
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