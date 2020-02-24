У Великобританії затопило маєток Клуні за 12 млн: як виглядає тепер будинок

Розкішний маєток американського актора Джорджа Клуні у Великобританії, вартістю 12 мільйонів фунтів, затопило.
Фотографії будинку, розташованого в окрузі Беркшир, після повені опублікувало видання Daily Mail.
Амаль і Джордж Клуні
Getty
Зокрема, повідомляється, що будинок Джорджа і його дружини Амаль постраждав у результаті виходу річки Темзи з берегів.
Під водою опинилися тенісний корт, газони, а також літня веранда.
Маєток Джорджа Клуні затопило
Daily Mail
Маєток Джорджа Клуні затопило
Daily Mail
Повідомляється, що будова маєтку є старовинною і датується XVII століттям. Його Клуні придбав ще в 2014 році за майже вісім мільйонів фунтів.
Маєток Джорджа Клуні затопило
Daily Mail
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський співак і колишній чоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні залишився без своєї розкішної яхти - вона згоріла в Майамі.
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