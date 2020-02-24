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24 лютого • оновлено в 16:06
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У Великобританії затопило маєток Клуні за 12 млн: як виглядає тепер будинок

2.2т
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Розкішний маєток американського актора Джорджа Клуні у Великобританії, вартістю 12 мільйонів фунтів, затопило.

Фотографії будинку, розташованого в окрузі Беркшир, після повені опублікувало видання Daily Mail.

Амаль і Джордж Клуні

Амаль і Джордж Клуні

Getty

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Зокрема, повідомляється, що будинок Джорджа і його дружини Амаль постраждав у результаті виходу річки Темзи з берегів.

Під водою опинилися тенісний корт, газони, а також літня веранда.

Маєток Джорджа Клуні затопило

Маєток Джорджа Клуні затопило

Daily Mail

Маєток Джорджа Клуні затопило

Маєток Джорджа Клуні затопило

Daily Mail

Повідомляється, що будова маєтку є старовинною і датується XVII століттям. Його Клуні придбав ще в 2014 році за майже вісім мільйонів фунтів.

Маєток Джорджа Клуні затопило

Маєток Джорджа Клуні затопило

Daily Mail

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський співак і колишній чоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні залишився без своєї розкішної яхти - вона згоріла в Майамі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Джордж Клуні
Місце
Великобританія
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