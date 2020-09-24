У Великобританії помер телеведучий, який змінив стать

Ведучий британської телемовленнєвої корпорації "Бі-бі-сі" Ітан-Джеймс Осборн помер у віці 45 років.

Як повідомляє видання Daily Mail, чоловік помер 21 вересня в хоспісі недалеко від міста Бат. Причина смерті не називається. Уточнюється лише, що в грудні 2019 року Осборн завершив свій останній курс хімієтерапії.

Осборн народився та виріс в Австралії, потім переїхав до Великобританії, де став телеведучим. З 2015 року він вів передачу Money For Nothing, в якій застосовував свої навички для вдосконалення старих непотрібних предметів з метою їх подальшого перепродажу. Ітан зізнавався, що йому було складно зробити кар'єру на батьківщині, адже він – трансгендер, який змінив стать.

Ітан-Джеймс Осборн (Instagram Ітана-Джеймса Осборна)

До речі, Осборн був одружений з дівчиною на ім'я Анна-Марі. З майбутньою дружиною він познайомився у 2007 році, але не відразу зміг зізнатися їй у тому, що раніше був жінкою.

Ітан-Джеймс Осборн (Instagram Ітана-Джеймса Осборна)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла зірка французького шансону Жюльєтт Ґреко. Їй було 93 роки.