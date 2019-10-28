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28 жовтня • оновлено в 10:49
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"Твоя донька з якимось виродком зустрічається": у "Вечірньому кварталі" жорстко висміяли Кошового

5.3т Читати матеріал російською

Гумористи студії "Квартал 95" у новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли Євгена Кошового та його доньку Варю.

Відповідне відео було опубліковане на офіційному YouTube-каналі шоу. Зазначимо, що в ньому Кошовий зізнався, що його донька вперше була на побаченні. Після цього інший "кварталівець" припустив, що вона зустрічається з виродком (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Гумористи студії "Квартал 95"

Гумористи студії "Квартал 95"

Скріншот із відео

Перше побачення Варвари Кошової

Перше побачення Варвари Кошової

Скріншот із відео

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"Це що виходить, твоя донька з якимось виродком зустрічається... Бо дівчатка завжди шукають собі нареченого, схожого на татка", – сказав Кошовому артист Юрій Ткач.

Зазначимо, що цей момент потішив мережу. Користувачі написали багато позитивних коментарів під відео.

'Твоя донька з якимось виродком зустрічається': у 'Вечірньому кварталі' жорстко висміяли Кошового
'Твоя донька з якимось виродком зустрічається': у 'Вечірньому кварталі' жорстко висміяли Кошового
'Твоя донька з якимось виродком зустрічається': у 'Вечірньому кварталі' жорстко висміяли Кошового

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у п'ятому сезоні гумористичної програми "Ліга сміху" команда "Дніпро" разом зі своїм тренером Ігорем Ласточкіним зробила пародію на президента України Володимира Зеленського та актора Станіслава Боклана. Це потішило мережу.

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Особа
Євген Кошовий
Тег
Квартал 95
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